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Левченко: Ми не дозволимо росії знищити Україну

Вчора 23:11 131 0
Юлія Левченко прокоментувала війну з росією
Левченко: Ми не дозволимо росії знищити Україну
Фото - gettyimages
#Юлія Левченко

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на повномасштабну війну з росією.

Про це розповіла сам спортсменка в Instagram.

"Друзі, як і всі нормальні люди, я проти війни. Але нашій країні треба захищати себе. За право нормально жити. Вже відбулося стільки горя. Так не повинно бути. Зараз багато новин про війну. Я розумію, що морально це тисне. Але така реальність. І зараз не час для рожевих очок. Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо і не дозволимо росії знищити Україну, як країну", - сказала Левченко.

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