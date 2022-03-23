Левченко: Ми не дозволимо росії знищити Україну

Українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на повномасштабну війну з росією.

Про це розповіла сам спортсменка в Instagram.

"Друзі, як і всі нормальні люди, я проти війни. Але нашій країні треба захищати себе. За право нормально жити. Вже відбулося стільки горя. Так не повинно бути. Зараз багато новин про війну. Я розумію, що морально це тисне. Але така реальність. І зараз не час для рожевих очок. Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо і не дозволимо росії знищити Україну, як країну", - сказала Левченко.