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У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка

Сьогодні 14:09 291 0
російські фашисти продовжують убивати українських дітей
У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка

Джерело - Чемпіон.

У Маріуполі через обстріл російських окупантів загинула 11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко.

Про це повідомляє її тренерка Анастасія Мещаненкова.

"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона мала підкорювати сцени і дарувати посмішки світові. У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цих злочинів, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше", - зазначила Мещаненкова.

Юна спортсменка була в будинку, в який потрапив снаряд росіян, після чого будівля обвалилася. 

Маріуполь перебуває у блокаді, а гуманітарні коридори з міста постійно обстрілюються російськими окупантами.

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