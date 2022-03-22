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Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів?

Сьогодні 08:55 246 0
Президент записав звернення до українського народу
Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів?
#Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 26-го дня повномасштабної війни з росією.

"Ворог потроху намагається ворушитися. Десь перейти у наступ. Десь захопити нашу дорогу. Десь переправитися річкою. Українська армія - молодці - відбиває ці спроби. І стримує окупантів.

Цієї доби російські війська завдали удару градами по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь.

У Харківській області під Чугуєвим збито черговий ворожий літак. Наші військові вже набивали стільки російських літаків і гелікоптерів, що залишається тільки дивуватися: що в їхніх пілотів замість розуму? Невже теж пустка?

Я сказав це не випадково, тому що порожнеча в них точно замість серця. Замість душі. Замість того, що робить людей людьми", - сказав Зеленський.

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