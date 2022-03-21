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Зрадник України отрмиав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії

Сьогодні 18:28 81 0
Карякіна дискваліфікували за підтримку збройної агресії московії проти України
Зрадник України отрмиав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії
#Карякін

Джерело - fide.com.

Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на пів року Сергія Карякіна, який підтримав російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє ФІДЕ.  

Міжнародна шахова федерація на пів року заборонила Карякіну брати участь у турнірах під своєю егідою. 

Карякін підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну, після чого комітет з етики ФІДЕ розпочав проти нього розслідування. 

Раніше президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі.

Нагадаємо, провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну.

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