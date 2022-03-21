Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 14:27 603
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 10:39 175
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
Сьогодні 10:25 87
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
Сьогодні 08:24 148
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:59 30135
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Вчора 23:09 472
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Вчора 22:54 332
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Вчора 21:40 346
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Вчора 18:25 336
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Вчора 12:42 532
Прямі трансляції

Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром

Сьогодні 10:25 87 0
Спортсменка поділилася в Instagram-аккаунті своїми думками та переживаннями, пов'язаними з війною в Україні
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга з першого дня війни я залишалася у своїй рідній Одесі.

Про це заявила спортсменка.

"Мої дорогі друзі! Я отримала багато повідомлень, і хочу подякувати вам за підтримку в такий божевільний час для моєї країни. З першого дня війни я залишалася у своїй рідній Одесі. Разом із чоловіком ми намагаємось бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування. Моя мама та маленька сестра поїхали з країни. Сподіваюся побачити їх незабаром. Востаннє я бачилася з ними понад місяць тому.

Якось ми станемо вільними. Ми літатимемо, як ці птахи. Ми відбудуємо нашу країну. Ми розпочнемо нове життя у новій Україні. Цей день настане скоро... Я вірю", - зазначила Терлюга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2143
Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А 1290
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5200
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2676
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4890
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 30135
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11411
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37283
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4520 7
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2691 2
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9797 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 83283