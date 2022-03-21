Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром

Срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга з першого дня війни я залишалася у своїй рідній Одесі.

Про це заявила спортсменка.

"Мої дорогі друзі! Я отримала багато повідомлень, і хочу подякувати вам за підтримку в такий божевільний час для моєї країни. З першого дня війни я залишалася у своїй рідній Одесі. Разом із чоловіком ми намагаємось бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування. Моя мама та маленька сестра поїхали з країни. Сподіваюся побачити їх незабаром. Востаннє я бачилася з ними понад місяць тому.

Якось ми станемо вільними. Ми літатимемо, як ці птахи. Ми відбудуємо нашу країну. Ми розпочнемо нове життя у новій Україні. Цей день настане скоро... Я вірю", - зазначила Терлюга.