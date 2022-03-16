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Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка

Сьогодні 22:40 143 0
Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла, що їй пишуть росіяни в особисті повідомлення у соціальних мережах.

"Мені щодня пишуть якісь гидоти. Що я тварюка, що я закінчена. Дуже багато гидоти мені пишуть. І російські спортсмени. І навіть російські діти. Це так смішно виглядає, що вони дозволяють собі таке писати, так ображати, так висловлюватися.

Це просто зомбовані люди, які вірять у те, що їм вливають у вуха, і так виливають увесь цей бруд. Краще вже мовчати, ніж так нахабно і нелюдяно виливати цей бруд на людей, які борються і хочуть, щоб у країні все було добре.

Деяким я відповідала, без образливих слів. Коли тобі пишуть брехню, тобі хочеться довести, що це не так, що це їхня країна вторглася в Україну. Хочеться відкрити людям очі, адже вони просто не вірять. Не розумію, як ця система у них працює, що люди роками зомбовані. Хочеться цими постами, відповідями та сторіс показати, як тут насправді, як у нас помирають люди, як гинуть діти, як руйнуються будинки та міста.

Але це все марно, вони мають свою якусь незрозумілу думку, яка дуже відрізняється від думки всього світу і нас. Тож я перестала відповідати. Це їхня справа. Зараз вони сидітимуть без інстаграма, дивитимуться своє телебачення і віритимуть усю цю нісенітницю", - сказав Білодід.

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Допис, поширений Daria Bondar (Savina) (@savinadasha)

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