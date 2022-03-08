EA Sports видалила збірну Росії та російські клуби з ігор FIFA

Джерело - tribuna.com.
Компанія EA SPORTS видалила збірну росії та всі російські клубів з FIFA 22.
Інформація про це з’явилася всередині гри.
Зміни стосуються режимів Ultimate Team та Ultimate Draft. Звідти прибрали гравців із російських клубів, а також набори, стадіони, предмети оформлення та національну команду.
Раніше компанія висловилась на підтримку України.
"EA SPORTS висловлює солідарність з українським народом і, як і безліч людей та організацій у світі футболу, закликає до миру та закінчення вторгнення в Україну.
У руслі рішень наших партнерів у FIFA та UEFA, EA SPORTS розпочала процес видалення збірної Росії та всіх російських клубів з ігор EA SPORTS FIFA, у тому числі з FIFA 22, FIFA Mobile та FIFA Online. Ми також оцінюємо відповідні зміни в інших напрямках наших ігор.
Ми будемо повідомляти спільноту про будь-які заходи і дякуємо гравцям за терпіння під час нашої роботи над цими оновленнями", – сказано в заяві організації.
Нагадаємо, кіберспорт масово залишає росію.