EA Sports видалила збірну Росії та російські клуби з ігор FIFA

Компанія EA SPORTS видалила збірну росії та всі російські клубів з FIFA 22.

Інформація про це з’явилася всередині гри.

Зміни стосуються режимів Ultimate Team та Ultimate Draft. Звідти прибрали гравців із російських клубів, а також набори, стадіони, предмети оформлення та національну команду.

Раніше компанія висловилась на підтримку України.

"EA SPORTS висловлює солідарність з українським народом і, як і безліч людей та організацій у світі футболу, закликає до миру та закінчення вторгнення в Україну.

У руслі рішень наших партнерів у FIFA та UEFA, EA SPORTS розпочала процес видалення збірної Росії та всіх російських клубів з ігор EA SPORTS FIFA, у тому числі з FIFA 22, FIFA Mobile та FIFA Online. Ми також оцінюємо відповідні зміни в інших напрямках наших ігор.

Ми будемо повідомляти спільноту про будь-які заходи і дякуємо гравцям за терпіння під час нашої роботи над цими оновленнями", – сказано в заяві організації.