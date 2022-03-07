Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 16848
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 259
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8132
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1412
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 889
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1094
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 8829
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3718
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 999 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022

Сьогодні 07:20 8132 0
В Іграх візьмуть участь 29 українських спортсменів
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
#Паралімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбудуться ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

У складі збірної України з зимових видів спорту візьмуть участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

Пропонуємо розклад виступів українських спортсменів:

05 березня 2022 року (субота)

04:00. Біатлон. 6 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:15. Біатлон. 6 км

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:00. Біатлон. 6 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

06 березня 2022 року (неділя)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 18 км

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

07 березня 2022 року (понеділок)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 20 км

Серафим Драгун - клас LW8

06:15. Лижні гонки - жінки 15 км

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Людмила Ляшенко - клас LW8

Оксана Шишкова - клас В2

08 березня 2022 року (вівторок)

04:00. Біатлон. 10 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:00. Біатлон. 10 км

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:00. Біатлон. 10 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

09 березня 2022 року (середа)

04:00. Лижні гонки - спринт (кваліфікація)

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

06:00. Лижні гонки - спринт (півфінал та фінал)

11 березня 2022 року (п'ятниця)

04:00. Біатлон. 12,5 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:20. Біатлон. 12,5 км

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:05. Біатлон. 12,5 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

12 березня 2022 року (субота)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 12,5 км

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Олександр Казік - клас B1

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

04:00. Лижні гонки - чоловіки 10 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

05:20. Лижні гонки - жінки 10 км

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

13 березня 2022 року (неділя)

04:00. Лижні гонки - змішана естафета 4х2,5 км

Збірна України

06:00. Лижні гонки - відкрита естафета 4х2,5 км

Збірна України

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 17194 2
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі 1070
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1182
Мороз здобула перемогу на UFC 272 Мороз здобула перемогу на UFC 272 1257
Український захисник покинув російський клуб Український захисник покинув російський клуб 2194 1
Срна оцінив майбутнє Де Дзербі Срна оцінив майбутнє Де Дзербі 1113
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67485 5
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91389
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11752
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14011 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2547 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 113728