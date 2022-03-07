Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022

В Іграх візьмуть участь 29 українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.

З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбудуться ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

У складі збірної України з зимових видів спорту візьмуть участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

Пропонуємо розклад виступів українських спортсменів:

05 березня 2022 року (субота)

04:00. Біатлон. 6 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:15. Біатлон. 6 км

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:00. Біатлон. 6 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

06 березня 2022 року (неділя)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 18 км

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

07 березня 2022 року (понеділок)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 20 км

Серафим Драгун - клас LW8

06:15. Лижні гонки - жінки 15 км

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Людмила Ляшенко - клас LW8

Оксана Шишкова - клас В2

08 березня 2022 року (вівторок)

04:00. Біатлон. 10 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:00. Біатлон. 10 км

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:00. Біатлон. 10 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

09 березня 2022 року (середа)

04:00. Лижні гонки - спринт (кваліфікація)

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

06:00. Лижні гонки - спринт (півфінал та фінал)

11 березня 2022 року (п'ятниця)

04:00. Біатлон. 12,5 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

Анастасія Лалетіна - клас LW10.5

06:20. Біатлон. 12,5 км

Григорій Вовчинський - клас LW8

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Ірина Буй - клас LW8

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

08:05. Біатлон. 12,5 км

Олександр Казік - клас B1

Анатолій Ковалевський - клас В2

Віталій Лук'яненко - клас В3

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

12 березня 2022 року (субота)

04:00. Лижні гонки - чоловіки 12,5 км

Серафим Драгун - клас LW8

Григорій Вовчинський - клас LW8

Олександр Казік - клас B1

Ярослав Решетинський - клас В2

Дмитро Суярко - клас В2

04:00. Лижні гонки - чоловіки 10 км

Олександр Алексик - клас LW12

Павло Баль - клас LW11.5

Василь Кравчук - клас LW11

Тарас Радь - клас LW12

Максим Яровий - клас LW10

05:20. Лижні гонки - жінки 10 км

Оксана Шишкова - клас В2

Наталія Ткаченко - клас В2

Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6

Олександра Кононова - клас LW8

Богдана Конашук - клас LW8

Людмила Ляшенко - клас LW8

13 березня 2022 року (неділя)

04:00. Лижні гонки - змішана естафета 4х2,5 км

Збірна України

06:00. Лижні гонки - відкрита естафета 4х2,5 км

Збірна України