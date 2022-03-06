Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022

Джерело - Чемпіон.
З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбудуться ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.
У складі збірної України з зимових видів спорту візьмуть участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).
Пропонуємо розклад виступів українських спортсменів:
05 березня 2022 року (субота)
04:00. Біатлон. 6 км
Олександр Алексик - клас LW12
Павло Баль - клас LW11.5
Василь Кравчук - клас LW11
Тарас Радь - клас LW12
Максим Яровий - клас LW10
Анастасія Лалетіна - клас LW10.5
06:15. Біатлон. 6 км
Серафим Драгун - клас LW8
Григорій Вовчинський - клас LW8
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Ірина Буй - клас LW8
Олександра Кононова - клас LW8
Богдана Конашук - клас LW8
Людмила Ляшенко - клас LW8
08:00. Біатлон. 6 км
Олександр Казік - клас B1
Анатолій Ковалевський - клас В2
Віталій Лук'яненко - клас В3
Ярослав Решетинський - клас В2
Дмитро Суярко - клас В2
Оксана Шишкова - клас В2
Наталія Ткаченко - клас В2
06 березня 2022 року (неділя)
04:00. Лижні гонки - чоловіки 18 км
Василь Кравчук - клас LW11
Тарас Радь - клас LW12
Максим Яровий - клас LW10
07 березня 2022 року (понеділок)
04:00. Лижні гонки - чоловіки 20 км
Серафим Драгун - клас LW8
06:15. Лижні гонки - жінки 15 км
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Людмила Ляшенко - клас LW8
Оксана Шишкова - клас В2
08 березня 2022 року (вівторок)
04:00. Біатлон. 10 км
Олександр Алексик - клас LW12
Павло Баль - клас LW11.5
Василь Кравчук - клас LW11
Максим Яровий - клас LW10
Анастасія Лалетіна - клас LW10.5
06:00. Біатлон. 10 км
Григорій Вовчинський - клас LW8
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Ірина Буй - клас LW8
Олександра Кононова - клас LW8
Богдана Конашук - клас LW8
Людмила Ляшенко - клас LW8
08:00. Біатлон. 10 км
Олександр Казік - клас B1
Анатолій Ковалевський - клас В2
Віталій Лук'яненко - клас В3
Ярослав Решетинський - клас В2
Дмитро Суярко - клас В2
Оксана Шишкова - клас В2
Наталія Ткаченко - клас В2
09 березня 2022 року (середа)
04:00. Лижні гонки - спринт (кваліфікація)
Павло Баль - клас LW11.5
Василь Кравчук - клас LW11
Тарас Радь - клас LW12
Максим Яровий - клас LW10
Анастасія Лалетіна - клас LW10.5
Серафим Драгун - клас LW8
Григорій Вовчинський - клас LW8
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Ірина Буй - клас LW8
Олександра Кононова - клас LW8
Богдана Конашук - клас LW8
Людмила Ляшенко - клас LW8
Олександр Казік - клас B1
Анатолій Ковалевський - клас В2
Віталій Лук'яненко - клас В3
Ярослав Решетинський - клас В2
Дмитро Суярко - клас В2
Оксана Шишкова - клас В2
Наталія Ткаченко - клас В2
06:00. Лижні гонки - спринт (півфінал та фінал)
11 березня 2022 року (п'ятниця)
04:00. Біатлон. 12,5 км
Олександр Алексик - клас LW12
Павло Баль - клас LW11.5
Василь Кравчук - клас LW11
Тарас Радь - клас LW12
Максим Яровий - клас LW10
Анастасія Лалетіна - клас LW10.5
06:20. Біатлон. 12,5 км
Григорій Вовчинський - клас LW8
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Ірина Буй - клас LW8
Олександра Кононова - клас LW8
Богдана Конашук - клас LW8
Людмила Ляшенко - клас LW8
08:05. Біатлон. 12,5 км
Олександр Казік - клас B1
Анатолій Ковалевський - клас В2
Віталій Лук'яненко - клас В3
Ярослав Решетинський - клас В2
Дмитро Суярко - клас В2
Оксана Шишкова - клас В2
Наталія Ткаченко - клас В2
12 березня 2022 року (субота)
04:00. Лижні гонки - чоловіки 12,5 км
Серафим Драгун - клас LW8
Григорій Вовчинський - клас LW8
Олександр Казік - клас B1
Ярослав Решетинський - клас В2
Дмитро Суярко - клас В2
04:00. Лижні гонки - чоловіки 10 км
Олександр Алексик - клас LW12
Павло Баль - клас LW11.5
Василь Кравчук - клас LW11
Тарас Радь - клас LW12
Максим Яровий - клас LW10
05:20. Лижні гонки - жінки 10 км
Оксана Шишкова - клас В2
Наталія Ткаченко - клас В2
Юлія Батенкова-Бауман - клас LW6
Олександра Кононова - клас LW8
Богдана Конашук - клас LW8
Людмила Ляшенко - клас LW8
13 березня 2022 року (неділя)
04:00. Лижні гонки - змішана естафета 4х2,5 км
Збірна України
06:00. Лижні гонки - відкрита естафета 4х2,5 км
Збірна України