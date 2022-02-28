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Беленюк: Мене турбує – реакція російських спортсменів, її немає

Сьогодні 14:44 226 0
Народний депутат України Жан Беленюк розповів, як працює на тлі вторгнення військ РФ в Україну.
Беленюк: Мене турбує – реакція російських спортсменів, її немає
#Жан Беленюк

Джерело - tribuna.com.

Російські спортсмени ніяк не реагують на напад їх країни на Україну.

Про це розповів олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк.

"Зараз комунікуємо з волонтерами. Зараз займаюся консолідацією зусиль зі спортивної сторони, щоб спортсмени інформаційно впливали на свої країни та допомагали нам боротися з агресором.

Комунікація з волонтерами, тому що в мене доволі відомі профілі в соцмережах. Постійно координую, з ким треба зв’язатися з приводу певних питань.

Зараз вивіз свою сім’ю за межі Київської області. Чекаю своїх друзів, які будуть відвозити свої сім’ї у Прикарпатський регіон. Будемо направляти відеозвернення від спортсменів до МОК із закликом жорсткіше відреагувати на війну.

Наша федерація боротьби займає жорстку позицію. Працюємо, щоб надіслати лист до міжнародної федерації, щоб вони ввели ще більше санкцій проти Росії.

Єдине, що мене турбує – реакція російських спортсменів. Її немає. Деякі викладають свою підтримку Росії.

Думаю, зараз спортивна спільнота об’єдналася. Я такого єднання ще не бачив. Всі питають, чим можуть допомогти. Особливо грузини, які також стикалися з агресією Росії", – сказав Беленюк.

Нагадаємо, Усик вступив до лав тероборони.

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