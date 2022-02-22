Саладуха: Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України

Депутат Верховної Ради України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха закликала міжнародні спортивні федерації засудити російську агресію щодо України.

Про це розповіла сама спортсменка.

"О, спорт. Ти – мир", – сказав колись засновник сучасних Олімпійських ігор П’єр де Кубертен.

Коли мир під загрозою, спорт мусить сказати своє слово. Він не поза за політикою, він над політикою й має втручатися в політику, якщо це потрібно.

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Сьогодні над Україною нависла загроза війни. Великої, жорстокої і смертоносної. І світова спортивна спільнота не повинна мовчати. Я закликаю її висловитись та засудити російську агресію щодо України.

Міжнародні спортивні федерації, національні спортивні об’єднання провідних країн – їх позиція буде вагомою моральною підтримкою не лише для наших спортсменів, але для усіх українців.

Світовий спорт повинен виконати свою найважливішу місію – захист миру. А мовчання буде відмовою від тих основоположних принципів, які складають його сутність.

Вірю в спортивну солідарність та закликаю якнайшвидше її продемонструвати. Агресор неодмінно програє, бо ми боремося за мир та рідну землю! Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна", – сказала Саладуха.