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Саладуха: Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України

Сьогодні 16:56 202 0
Ольга Саладуха прокоментувала російську агресію
Саладуха: Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Депутат Верховної Ради України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха закликала міжнародні спортивні федерації засудити російську агресію щодо України.

Про це розповіла сама спортсменка.

"О, спорт. Ти – мир", – сказав колись засновник сучасних Олімпійських ігор П’єр де Кубертен.

Коли мир під загрозою, спорт мусить сказати своє слово. Він не поза за політикою, він над політикою й має втручатися в політику, якщо це потрібно.

Актуально: Саладуха: У 2022 році передбачається 8 мільярдів гривень на спортивну галузь

Сьогодні над Україною нависла загроза війни. Великої, жорстокої і смертоносної. І світова спортивна спільнота не повинна мовчати. Я закликаю її висловитись та засудити російську агресію щодо України.

Міжнародні спортивні федерації, національні спортивні об’єднання провідних країн – їх позиція буде вагомою моральною підтримкою не лише для наших спортсменів, але для усіх українців.

Світовий спорт повинен виконати свою найважливішу місію – захист миру. А мовчання буде відмовою від тих основоположних принципів, які складають його сутність.

Вірю в спортивну солідарність та закликаю якнайшвидше її продемонструвати. Агресор неодмінно програє, бо ми боремося за мир та рідну землю! Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна", – сказала Саладуха.

Раніше Зозуля порівняв Путіна з Гітлером.

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