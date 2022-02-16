ФЛАУ звинуватила Міністерство молоді та спорту України у втручанні в діяльність організації

Федерація легкої атлетики України звинуватила Міністерство молоді та спорту у кадровій, функціональній та фінансовій кризі ФЛАУ.

Про це йдеться в заяві організації.

"З початку 2022 року ММСУ вчинило низку неправових, узурпуючих та нав’язливих дій щодо ФЛАУ:

1. Ініціювало штучну процедуру виведення ФЛАУ з державного експерименту. З 2015 року ФЛАУ фінансувалася напряму з державного бюджету за рахунок коштів платників податків та без бюрократичного постпажу в особі ММСУ. Наприкінці 2021 року Уряд продовжив дію експерименту за участю ФЛАУ й це рішення має імперативний характер. Проте ММСУ не виконало свою формальну функцію і не надіслало ФЛАУ додаткову угоду для продовження експерименту, натомість просто виключило федерацію з мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а рахунок у казначействі було закрито у зв’язку з відсутністю асигнувань на 2022 рік.

2. ММСУ продовжує нав’язувати нічим не виправданий вплив на ГС ФЛАУ, ухвалюючи кадрові рішення без узгодження з керівними органами ФЛАУ, а саме: призначає державного тренера з легкої атлетики та головного тренера національної збірної команди України з легкої атлетики без погодження та навіть не порадившись з профільною федерацією, призначає старших тренерів з багатоборства й резерву, самостійно проводячи співбесіди без участі представника керівних органів ФЛАУ", - йдеться в заяві.