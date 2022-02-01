Збірна України з футзалу віддала всі сили, щоб пробитися у півфінал чемпіонату Європи.

Про це розповів капітан українців Петро Шотурма.

"Відчуття — неначе уві сні. Спершу ми думали, що це неможливо, але після матчу з Португалією проаналізували свою гру й побачили, що можемо грати з усіма суперниками. Сьогодні Україна святкує, ми віддали всі сили.

У чому був ключ до перемоги? Основним ключем було бажання. Кров горіла, серце билося за Україну — тому так і вийшло", - відзначив Шотурма.