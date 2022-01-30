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Бех-Романчук виграла чемпіонат України у потрійному стрибку

Сьогодні 16:40 388 0
Бех-Романчук встановила особистий рекорд у потрійному стрибку
Бех-Романчук виграла чемпіонат України у потрійному стрибку
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

26-річна українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук вперше у кар'єрі виступила у змаганнях у потрійному стрибку та встановила особистий рекорд.

Марина виграла чемпіонат України в приміщеннях, який 29-30 січня відбувався у Сумах.

"Мої перші змагання у потрійному стрибку. Непоганий і мій перший особистий рекорд - 14,34 метри", - прокоментувала Марина фото із Сум.

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Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Минулого сезону Бех-Романчук виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи у закритих приміщеннях, який відбувся у Торуні. На Олімпіаді-2020 у Токіо Марина посіла п'яте місце.

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