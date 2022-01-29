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Прямі трансляції

Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи з футзалу

Сьогодні 20:29 450 0
Чвертьфінали відбудуться 31 січня та 1 лютого
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи з футзалу
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап чемпіонату Європи-2022 з футзалу серед чоловіків.

До чвертьфіналу вийшли збірні Португалії, Фінляндії, Казахстану, України, Іспанії, Словаччини, Росії та Грузії. 

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Казахстаном. Матч відбудеться 31 січня. Початок о 21:00.

Нагадаємо, що збірна України в останньому турі групового етапу поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022.

Чвертьфінали

  • 31 січня. 18:00. ЧФ2: Португалія - Фінляндія
  • 31 січня. 21:00. ЧФ1: Казахстан - Україна
  • 1 лютого. 18:00. ЧФ4: Іспанія - Словаччина
  • 1 лютого. 21:00. ЧФ3: Росія - Грузія

Півфінали

  • 4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4
  • 4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3

Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30

  • Фінал. 6 лютого. 18:30
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