Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи з футзалу

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий етап чемпіонату Європи-2022 з футзалу серед чоловіків.
До чвертьфіналу вийшли збірні Португалії, Фінляндії, Казахстану, України, Іспанії, Словаччини, Росії та Грузії.
У чвертьфіналі збірна України зіграє з Казахстаном. Матч відбудеться 31 січня. Початок о 21:00.
Нагадаємо, що збірна України в останньому турі групового етапу поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022.
Чвертьфінали
- 31 січня. 18:00. ЧФ2: Португалія - Фінляндія
- 31 січня. 21:00. ЧФ1: Казахстан - Україна
- 1 лютого. 18:00. ЧФ4: Іспанія - Словаччина
- 1 лютого. 21:00. ЧФ3: Росія - Грузія
Півфінали
- 4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4
- 4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3
Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30
- Фінал. 6 лютого. 18:30