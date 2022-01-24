Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу

Матчі останнього туру у групі А відбудуться 28 січня

Джерело - Чемпіон.

Стартовий матч чемпіонату Європи-2022 з футзалу з Нідерландами ускладнив завдання виходу збірної України з групи А.

Підопічні Олександра Косенка у тому матчі зазнали поразки (2:3). Далі вони завдали нищівної поразки сербам - 6:1. В інших матчах групи А збірна Португалії обіграла Сербію (4:2) та Нідерланди (4:1). Після двох турів португальці втримують лідерство у групі (6 очок), нідерландці - другі. Збірна України перебуває на третьому місці, маючи однакову кількість очок з Нідерландами, але поступається за результатом в особистому матчі.

В останньому турі групи 28 січня українці зіграють з португальцями, а нідерландці - з сербами. Які варіанти виходу збірної України з групи?