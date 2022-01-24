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Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу

Сьогодні 14:02 225 0
Матчі останнього туру у групі А відбудуться 28 січня
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Стартовий матч чемпіонату Європи-2022 з футзалу з Нідерландами ускладнив завдання виходу збірної України з групи А.

Підопічні Олександра Косенка у тому матчі зазнали поразки (2:3). Далі вони завдали нищівної поразки сербам - 6:1. В інших матчах групи А збірна Португалії обіграла Сербію (4:2) та Нідерланди (4:1). Після двох турів португальці втримують лідерство у групі (6 очок), нідерландці - другі. Збірна України перебуває на третьому місці, маючи однакову кількість очок з Нідерландами, але поступається за результатом в особистому матчі. 

В останньому турі групи 28 січня українці зіграють з португальцями, а нідерландці - з сербами. Які варіанти виходу збірної України з групи? 

  • 1. Перемога над Португалією приносить українцям путівку до чвертьфіналу турніру. У випадку того, що три команди можуть набрати по 6 очок, то українці завдяки розгромній поразці Нідерландів португальцям не будуть мати найгіршу різницю голів.
  • 2. Якщо українці зіграють внічию з Португалією, то потрібно сподіватися лише на перемогу Сербії над Нідерландами.
  • 3. Поразка українців у матчі з португальцями зберігає шанси на вихід з групи. Потрібно, щоб у паралельному матчі Сербія перемогла Нідерланди з різницею не більше 9 голів. Тоді володар другої путівки з групи буде визначатися за особистими зустрічами трьох команд, які матимуть по три очки. Розгромна поразка Нідерландів з різницею у 9 і більше голів далі виведе Сербію. Перемога Сербії з меншою різницею голів до чвертьфіналу Євро-2022 виведе збірну України.
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