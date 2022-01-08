Збірна України залишиться на зборах у Запоріжжі до початку Євро-2022

Авіарейс команди до Швейцарії в останній момент був скасований через туман

Джерело - ФГУ.

До початку Євро-2022 збірна України з гандболу залишатиметься на зборах у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

Рішення про це було прийнято після кількох змін у розкладі підготовки до Євро, що стались за останній час через непередбачувані причини.

Нагадаємо, спочатку зірвалася участь збірної у турнірі Yellow Cup, що був скасований у зв’язку із випадками коронавірусу в гравців збірних Португалії та Чорногорії. Заміною цього турніру для збірної України мали стати контрольні матчі проти збірної Швейцарії 8 та 9 січня, але авіарейс команди із Запоріжжя в останній момент був скасований через сильний туман. Збірна прибула до аеропорту о 2-й годині ночі й після годинного очікування вимушена була повернутись до готелю.

Після ретельного аналізу логістики перельотів та зростання коронавірусних ризиків було прийнято рішення відмовитись від зборів у Вінтертурі та контрольних ігор проти швейцарців. Були швидко вирішені всі організаційні питання по відновленню зборів у Запоріжжі. Після фактично безсонної ночі команда отримала час на відновлення, щоб повернутися до повноцінних тренувань. Перший матч на Євро збірна України проведе 13 січня.