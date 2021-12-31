Йому загрожує 15 років ув'язнення

Джерело - Чемпіон.

Таджицький боєць ММА Чоршанбе Чоршанбієв, який депортований з Росії, був затриманий місцевими правоохоронними органами відразу після прильоту до столиці Таджикистану Душанбе.

Про це повідомляє Sputnik Таджикистан.

Спортсмен звинувачується одразу за двома статтями Кримінального кодексу Таджикистану - порушення національної, расової, місцевої чи релігійної ворожнечі, а також за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу. За обтяжливих обставин йому може загрожувати до 15 років ув'язнення.

Чоршанбієв був затриманий у Москві за перегони Лефортовським тунелем і їзду без прав.