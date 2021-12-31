Джерело - Чемпіон.
Таджицький боєць ММА Чоршанбе Чоршанбієв, який депортований з Росії, був затриманий місцевими правоохоронними органами відразу після прильоту до столиці Таджикистану Душанбе.
Про це повідомляє Sputnik Таджикистан.
Спортсмен звинувачується одразу за двома статтями Кримінального кодексу Таджикистану - порушення національної, расової, місцевої чи релігійної ворожнечі, а також за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу. За обтяжливих обставин йому може загрожувати до 15 років ув'язнення.
Чоршанбієв був затриманий у Москві за перегони Лефортовським тунелем і їзду без прав.