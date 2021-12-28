Лідери здобули чергові перемоги. Результати матчів 7-го туру чоловічої Суперліги України

Епіцентр-Подоляни виграв всі 14 матчів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру чоловічої Суперліги України сезону 2021-2022 років з волейболу.

Лідери чемпіонату Епіцентр-Подоляни, Барком-Кажани та Житичі-Поліський національний здобули чергові перемоги у чемпіонаті. ВК МХП-Вінниця завдяки двом перемогам наблизився до Решетилівки на відстань трьох очок.

Суперліга України 2021-2022

Чоловіки, 7 тур

27 грудня

Барком-Кажани - Юракадемія 3:1 (33:31, 25:16, 18:25, 25:15)

Епіцентр-Подоляни - ВК Дніпро 3:0 (25:15, 25:16, 25:23)

Житичі-Поліський національний - Буревісник-ШВСМ 3:0 (25:18, 25:22, 25:16)

ВК МХП-Вінниця - ВК Решетилівка 3:1 (25:20, 19:25, 26:24, 25:23)

28 грудня

ВК Дніпро - Барком-Кажани 2:3 (26:24, 28:30, 24:26, 25:22, 10:15)

Юракадемія - Епіцентр-Подоляни 0:3 (18:25, 19:25, 16:25)

ВК Решетилівка - Житичі-Поліський національний 0:3 (24:26, 23:25, 18:25)

Буревісник-ШВСМ - ВК МХП-Вінниця 1:3 (23:25, 25:20, 22:25, 19:25)

Турнірна таблиця:

Раніше, Прометей здобув дві переконливі перемоги у 7-му турі жіночої Суперліги України.