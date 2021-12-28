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Прямі трансляції

Прометей здобув дві переконливі перемоги. Результати матчів 7 туру жіночої Суперліги України

Вчора 23:25 297 0
Прометей виграв всі 12 матчів
Прометей здобув дві переконливі перемоги. Результати матчів 7 туру жіночої Суперліги України
#СК Прометей, #Хімік

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру жіночої Суперліги України сезону 2021-2022 років з волейболу.

Суперліга України 2021-2022 
Жінки, 7 тур
27 грудня

Аланта - Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3:1 (25:23, 25:19, 26:28, 25:16)

СК Прометей - Волинь-Університет-ОДЮСШ 3:0 (25:20, 25:17, 25:13)

28 грудня

Волинь-Університет-ОДЮСШ - Аланта 3:0 (25:14, 25:22, 25:21)

Регіна-МЕГУ-ОШВСМ - СК Прометей 0:3 (6:25, 12:25, 13:25)

Турнірна таблиця:

Раніше, Хімік може зникнути - команда не отримує зарплату вже три місяці.

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