Ліщинська: Один з організаторів World Athletics Label Roads Races припустився порушення

Один з українських організаторів (“NEW RUN”) та Федерації легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation здійснили порушення та недобросовісне виконання вимог до організації та проведення World Athletics Label Roads Races.

Про це заявила срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні-2008 Ірина Ліщинська.

"Бачу з боку одного з українських організаторів (NEW RUN) та Федерації легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation порушення та недобросовісне виконання вимог до організації та проведення World Athletics Label Roads Races. Це недопустимо!

У календар World Athletics Label Roads Races 2022 включено KYIV MARATHON 25 вересня з титульним спонсором NOVA POSHTA. Повна назва забігу – NOVA POSHTA KYIV MARATHON. Організатором забігу є компанія NEW RUN.

Повторюся, що Нова пошта - це українська компанія, яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів та посилок та є просто титульним спонсором різних змагань.

Акцентую вашу увагу на тому, що компанії-організатори “RUN UKRAINE” (директор Дмитро Черницький) та Організатор “NEW RUN” (директор Максим Кривенко) це зовсім дві різні компанії, люди та рівень змагань.

За вимогами, щоб отримати Лейбл, Організатор за 1 рік до цього повинен заповнити Заявку, направити спочатку в Федерацію Легкої Атлетики України (Українська Атлетика), щоб вона підтвердила всю заявлену інформацію на відповідність до виконання вимог, запевнила її і потім все прямує до World Athletics. Також, спочатку Організатор зобов'язаний виконати всі умови при проведенні забігу і якщо немає порушень чи невідповідності, то йому на наступний рік присвоюють Лейбл.

Виходить, що Організатор NEW RUN отримав Лейбл з порушенням і як мінімум не виконав пункт 2.2. (Application Procedures) LABEL ROAD RACES REGULATIONS (Approved by Council 22 October 2021 and effective from 1 November 2021)

2.2. Races може тільки бути затверджений Label if the Race has taken place for at least 2 consecutive years prior to 2022. Що означає, що Організатор може подаватися на Лейбл, якщо щонайменше 2 роки проводив цей старт до 2022 року", - зазначила Ліщинська.