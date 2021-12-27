Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють
Вчора 09:10 888
Зоря підписала Юрченка
Сьогодні 12:40 663
Луческу - найкращий тренер року в УПЛ
Сьогодні 11:55 297
Президент Дніпра-1 назвав ціну Довбика
Сьогодні 11:40 745
12-річний український більярдист сенсаційно переграв чемпіона світу з Росії та виграв турнір
Сьогодні 09:55 787
Манчестер Сіті з Зінченком у шаленому матчі переграв Лестер. Результати матчів 19 туру АПЛ
Вчора 23:52 849
Олександр Зінченко став офіційним бренд-амбасадором компанії VBET
Вчора 23:00 480
Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах
Вчора 14:10 997
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 13:04 2839
Довбик: Заїхав автомобіль, і я поїхав у Динамо
Вчора 12:41 2226 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Білодід визначилася з новою ваговою категорією

Сьогодні 15:25 273 0
Дар’я Білодід змінить вагову категорію
Білодід визначилася з новою ваговою категорією
#Дар`я Білодід

Джерело - spartakovets-judo.com.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виступатиме у новій для себе ваговій категорії 57 кілограмів.

Про це розповів головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Раніше Дарія змагалася у категорії до 48 кілограмів.

"Даша Білодід – ще дуже молода спортсменка, їй 21 рік. Всі знають, як багато вона ганяла вагу. Перенесення Олімпіади їй також не пішло на користь. Насамперед їй було важко психологічно. Її природна вага сягала вже 53-54 кг. Нині вона ще продовжує рости. Зараз її вага – 56-58 кг – немає сенсу ганяти вагу в 52. Цим ми тільки мучимо організм. Найкраще набрати оптимальні фізичні кондиції і пробувати себе в 57 кілограмів", – сказав Дуброва.

Раніше, Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок.

Коментарі ()