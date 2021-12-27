Білодід визначилася з новою ваговою категорією

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виступатиме у новій для себе ваговій категорії 57 кілограмів.

Про це розповів головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Раніше Дарія змагалася у категорії до 48 кілограмів.

"Даша Білодід – ще дуже молода спортсменка, їй 21 рік. Всі знають, як багато вона ганяла вагу. Перенесення Олімпіади їй також не пішло на користь. Насамперед їй було важко психологічно. Її природна вага сягала вже 53-54 кг. Нині вона ще продовжує рости. Зараз її вага – 56-58 кг – немає сенсу ганяти вагу в 52. Цим ми тільки мучимо організм. Найкраще набрати оптимальні фізичні кондиції і пробувати себе в 57 кілограмів", – сказав Дуброва.