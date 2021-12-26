Переможцем турніру стала команда СК27

У Кропивницькому відбувся благодійний турнір з футзалу Кубок Сила і Честь сезону 2021 року.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Турнір був ініційованим генеральним директором ТОВ ВЕЛ АГРО ТРАНС Олександром Скляревським для збору коштів на лікування Олександру Кочурі. Олександр Кочура - відомий у минулому кропивницький футболіст. Олександр - рекордсмен за забитими м’ячами в національних чемпіонатах України та двічі в сезонах 2010/11 та 2011/12 роках ставав найкращим бомбардиром кропивницької Зірки. Усього за кропивничан Олександр провів 150 матчів і забив 41 гол. Кочура є найкращим бомбардиром Зірки за роки незалежної України. Нині Кочура працює у тренерському штабі ФК Зірка та має тренерську ліцензію B.

Участь у турнірі брали 12 команд, які були поділені на чотири групи. 24-25 грудня відбулися матчі групового етапу та чвертьфінали. У першому чвертьфіналі збірна України серед ветеранів переграла Арсенал-Авангард. До півфіналу також вийшли СК27, Орлівка та ФК 2005, які відповідно перемогли Енерго, Фаворит та Автолокомотив. Півфінали вийшли досить напруженими і рівними за змістом гри. Збірна України серед ветеранів здолала ФК 2005 з перевагою в один забитий м’яч, а СК27 у серії післяматчевих пенальті вирвав перемогу в Орлівки (5:4).

У матчі за третє місце Орлівка більш вдаліше зіграла у другого таймі і у підсумку святкувала перемогу над ФК 2005. У вирішальному матчі змагань зустрічалися збірна України серед ветеранів та СК27. В основний час зустрічі не визначився переможець турніру. У серії пенальті команда СК27 вирвала перемогу (5:4) та стала переможницею змагань.

Підсумкові місця команд на турнірі:

1 місце. СК27 (Кропивницький)

2 місце. Збірна України серед ветеранів

3 місце. Орлівка (Вінницька область)

4 місце. ФК 2005 (Кропивницький)

5-8 місця. Арсенал-Авангард (Кропивницький), Енерго (Кропивницький), Фаворит (Кропивницький) та Автолокомотив (Южноукраїнськ, Миколаївська область)

9-12 місця. Вікторія (Знам’янка, Кіровоградська область), СІЧ (Кропивницький), Рятівник (Кропивницький).