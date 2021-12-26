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Хімік вийшов у лідери жіночої Суперліги. Результати матчів 7-го туру

Сьогодні 12:55 139 0
Зіграно п'ять матчів із дев'яти 7-го туру чемпіонату України
Хімік вийшов у лідери жіночої Суперліги. Результати матчів 7-го туру
#БК Хімік

Джерело - Чемпіон.

У Вінниці та Житомирі відбулися матчі сьомого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. 

Чемпіонат України з волейболу
Жінки
Суперліга
7 тур 
24-25 грудня

Хімік (Южний) - Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ (Запоріжжя) 3:0 (25:21, 25:15, 25:14)

Добродій-Медуніверситет-ШВСМ (Вінниця) - Полтавчанка-ПНПУ (Полтава) 3:2 (15:25, 25:23, 22:25, 25:18, 15:8)

Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ - Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3:1 (25:17, 25:12, 21:25, 25:17)

Полтавчанка-ПНПУ - Хімік 0:3 (8:25, 13:25, 15:25)

Полісся-ШВСМ-ЖДУ (Житомир) - Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) 3:0 (25:20, 25:16, 25:22)

Турнірне становище команд жіночої Суперліги:

Раніше, Хімік може зникнути - команда не отримує зарплату вже три місяці.

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