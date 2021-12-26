Бех-Романчук: Після Олімпіади була розчарована у собі

Є багато спортсменів, які цілодобово тренуються та програють за крок від мрії.

Про це заявила українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Михайло зміг здобути олімпійські медалі у Токіо, а мені не вдалося здобути перемогу. Чи була образа на те, що в нього вийшло, а у мене ні? Я раділа за чоловіка, але… Була розчарована у собі. На той момент у мене під ногами розсипався світ. Було дуже тяжко. Але я трималася, бо розуміла: не маю права псувати настрій чоловікові своїм провалом. Він цього не заслуговував. Але Михайло з розумінням сприйняв ситуацію і дуже мене підтримував. Можливо, десь я була не в настрої і замикалася в собі - він ставився до всього з розумінням і терпляче чекав, поки я вийду з цього стану.

Тоді я дуже часто плакала і казала собі: "Я стільки роботи зробила, чому все так?" На це моя мати знайшла дуже правильні слова: "Працюєш не тільки ти. Інші також". У першу чергу ми хвилюємося за себе. Але є багато спортсменів, які цілодобово тренуються та програють за крок від мрії. Тому спорт - не лише про фізичне загартування, а й про моральне", - зазначила Бех-Романчук.