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Ураган та ХІТ здобули виїзні перемоги. Результати матчів 16 туру Екстра-ліги

Сьогодні 09:25 156 0
Продексім впевнено лідирує у турнірній таблиці
Ураган та ХІТ здобули виїзні перемоги. Результати матчів 16 туру Екстра-ліги
#ХІТ, #Ураган

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
16 тур
24 грудня

Моноліт (Харків) - АФФК Суми (Суми) 8:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 11 Васильєв, 2:0 - 17 Сорокін, 3:0 - 18 Моспан, 4:0 - 19 Зміївський, 5:0 - 23 Байцур, 5:1 - 34 Сметаненко (пен), 6:1 - 35 Зміївський, 7:1 - 37 Ланко, 8:1 - 40 Байцур

25 грудня 

Де ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) - Сокіл (Хмельницький) 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Первєєв, 0:2 - 10 Абзалов, 1:2 - 13 Сагайдачний, 2:2 - 24 Первєєв (авт), 3:2 - 24 Лінекер, 4:2 - 28 Сагайдачний

Енергія (Львів) - ХІТ (Київ) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Чернявський, 0:2 - 40 Педяш

Кардинал (Рівне) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Волянюк, 1:1 - 6 Кордоба, 1:2 - 20 Коваль, 1:3 - 29 Фаренюк, 1:4 - 34 Грицина

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, колишній тренер збірної України очолив ХІТ.

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