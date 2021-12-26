Романчук: Після Олімпіади був дуже складний період

Для українця Михайла Романчука бронзова медаль чемпіонату світу з плавання на короткій воді в Абу-Дабі є особливою.

Про це заявив сам спортсмен.

"Кожна медаль є особливою, їх дуже багато у моєму житті, але ця має своє особливе місце. Був надзвичайно складний постолімпійський період - не буду вдаватися в деталі, що, куди і як. Але це був надзвичайно важкий період для мене. І я дуже щасливий, що вдалося здобути бронзову нагороду і показати досить непоганий результат.

З чим були пов'язані проблеми? Зі здоров'ям, і не тільки. Важко було і фізично, і морально. Це дуже важкий період, один з найскладніших періодів узагалі в моєму житті.

Звичайно, хотілося показати усе, на що здатен, хоч ми проробили не такий великий обсяг роботи, як могли б. Але це чемпіонат світу, тут потрібно показувати результат: готовий ти чи ні. Тому я вдячний, що є результат, є медаль. Як я вже сказав, дуже складний період був. Ми аналізували з тренером, з усієї підготовки нам вдалося виконати може 30-40% запланованого, тому такий результат - є до чого прагнути і показувати гарні результати в майбутньому", - зазначив Романчук.