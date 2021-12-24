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Колишній боєць ММА: Росія попереду всієї планети по допінгу і підробці паспортів

Сьогодні 19:16 127 0
Соннен розкритикував неспортивні дії Росії
Колишній боєць ММА: Росія попереду всієї планети по допінгу і підробці паспортів
#Соннен

Джерело - championat.com.

Росія є провідною спортивною державою у питаннях допінгу та підробки віку.

Про це заявив ексбоєць ММА Чейл Соннен.

"Ще у 2012 році я передбачав домінацію російських бійців у змішаних єдиноборствах. Коли UFC почав підписувати хлопців із Росії, я сказав їм: "Не підписуйте їх, якщо ви не ведете бізнес з Росією. Тому що, якщо ви підпишете, то зіткнетеся з домінацією, яку ніколи не бачили раніше". Якщо в Росії бачать, наскільки ти добрий, тебе забирають і селять до спецінтернатів.

Я був у такому. Усі живуть на одному поверсі, там же у них і школа, і комп'ютер, і вони не виходять звідти. Тільки тренування. І я не говорю про те, що насправді стоїть за російськими спортсменами. Ніхто не вміє так шахраювати, як вони. Там це стоїть на державному рівні. Вони перші у світі за стероїдами. І хімію вони приймають із дуже молодого віку.

Беруть молодих хлопців, міняють їм вік, підробляють документи, а потім накачують хімією до нестями. У них 18-річні борються з 15-річними, бо мають 18-річні фейкові паспорти. І хімія на додачу. Нещодавно вони мали чемпіонат світу серед кадетів, у фінал вийшов хлопчина з Орегона. І він бореться із росіянином, який ніяк не виглядає на 15 років. Вони просто шахраї. Ось що правда російського спорту", - сказав Соннен.

Нагадаємо, Гай прокоментував свій перехід до російського клубу Кубань.

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