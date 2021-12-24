Автобус із юними спортсменами перекинувся у Запорізькій області

Ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав

У Васильківському районі Запорізької області перекинувся автобус з 25 людьми в салоні. 20 із них - це неповнолітні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Усім дітям - 9 або 10 років (народилися у 2011-2012). Окрім них, в салоні також перебували троє батьків і тренер.

До лікарні з травмою голови звернувся лише тренер. Решта пасажирів автобуса дісталися додому самостійно на попутному транспорті.

Щодо водія, то його вже опитали слідчі. Вони встановлюють причини та обставини аварії, водночас триває перевірка. Також опитали пасажирів автобуса, зокрема неповнолітніх. Відомо, що діти їхали на спортивні змагання.