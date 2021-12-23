Горуна прокоментував бійку в Львівській районній раді

Джерело - Zaxid.net.
Депутат Львівської районної ради від партії Свобода Богдан Федун провокував бронзового призера Олімпіади-2020 Станіслава Горуну.
Про це депутат від Самопомочі заявив порталу zaxid.net.
"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав під час особистої зустрічі, коли ми зустрічалися та обговорювали всі ці питання, а не зараз на камеру. А зараз ти поводишся як шмаркач", - заявив каратист.
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"Він почав мене ображати та кидатися на мене. Спробував мене вдарити головою, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - сказав Горуна.
Нагадаємо, Горуна назвав причини провального виступу на чемпіонаті світу.