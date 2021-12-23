Окон: Формула-1 стане цікавішою за футбол

Французький гонщик розповів про перспективи Ф-1

Джерело - Motorsport Week.

Формула-1 може стати в майбутньому цікавішою за футбол.

Про це заявив пілот Альпін Естебан Окон.

"Те, як усе розвивається – фантастика. Звичайно, якісь речі можна виправити або зробити краще, але перегони вийшли цікавими, з'являлися можливості, боротьба точилася до останнього кола – просто безумство", - заявив гонщик.

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"Останнє коло сезону-2021 вийшло показовим, і, якщо пелотон буде ще щільнішим, то, напевно, Ф-1 стане цікавішою за футбол. Я буду дуже радий, якщо це станеться", - сказав Окон.

Нагадаємо, чемпіон світу Формули-1 Райкконен завершив кар'єру.