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Окон: Формула-1 стане цікавішою за футбол

Сьогодні 17:01 181 0
Французький гонщик розповів про перспективи Ф-1
Окон: Формула-1 стане цікавішою за футбол
#Альпін, #Окон, #Формула 1

Джерело - Motorsport Week.

Формула-1 може стати в майбутньому цікавішою за футбол.

Про це заявив пілот Альпін Естебан Окон.

"Те, як усе розвивається – фантастика. Звичайно, якісь речі можна виправити або зробити краще, але перегони вийшли цікавими, з'являлися можливості, боротьба точилася до останнього кола – просто безумство", - заявив гонщик.

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"Останнє коло сезону-2021 вийшло показовим, і, якщо пелотон буде ще щільнішим, то, напевно, Ф-1 стане цікавішою за футбол. Я буду дуже радий, якщо це станеться", - сказав Окон.

Нагадаємо, чемпіон світу Формули-1 Райкконен завершив кар'єру.

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