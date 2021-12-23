З січня 2022 року новим головним тренером збірної України зі стрибків у воду буде Ілля Кваша.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"На жаль, скандали, що лунають в наших федераціях, це далеко не дрібниці. Я неодноразово мав розмову з президентом ФХУ Георгієм Зубком і впливовим президентом клубу Донбас Борисом Колесниковим, але ми так і не подолали розбіжності. У результаті маємо два чемпіонати України з хокею. Сподіваюсь, приїзд до Києва президента Міжнародної федерації хокею змінить ситуацію на краще.

Інша проблема - це відповідальність федерацій за результат. Немає його - пиши заяву. Я вважаю, Міністерство повинно контролювати вибори головних тренерів у збірних і тут вже ніякі колишні заслуги не повинні заважати. Як би я не поважав президента федерації стрибків у воду Ігоря Лисова і тренера Тамару Токмачову, однак відсутність медалей на останніх Олімпіадах - це об’єктивна підстава для зміни головного тренера.

Тому підтверджую, що з січня новим головним тренером збірної зі стрибків у воду буде Ілля Кваша. Наш уславлений в минулому стрибун виграв конкурсний відбір і незважаючи на непорозуміння з федерацією, він все ж очолить збірну", - зазначив Гутцайт.