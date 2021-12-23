Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році
Вчора 21:55 437
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Сьогодні 22:02 52
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:48 195
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Сьогодні 20:33 296
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Сьогодні 19:33 230
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
Сьогодні 19:10 246
Швед отримав струс мозку в матчі Кубка Бельгії
Сьогодні 16:34 283
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
Сьогодні 15:36 229
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 15:17 1918
Гутцайт: Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре
Сьогодні 14:14 248
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці

Сьогодні 20:33 296 0
Міністр прокоментував скандали у федераціях
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
#Гутцайт

Джерело - АСЖУ.

З січня 2022 року новим головним тренером збірної України зі стрибків у воду буде Ілля Кваша.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"На жаль, скандали, що лунають в наших федераціях, це далеко не дрібниці. Я неодноразово мав розмову з президентом ФХУ Георгієм Зубком і впливовим президентом клубу Донбас Борисом Колесниковим, але ми так і не подолали розбіжності. У результаті маємо два чемпіонати України з хокею. Сподіваюсь, приїзд до Києва президента Міжнародної федерації хокею змінить ситуацію на краще.

Інша проблема - це відповідальність федерацій за результат. Немає його - пиши заяву. Я вважаю, Міністерство повинно контролювати вибори головних тренерів у збірних і тут вже ніякі колишні заслуги не повинні заважати. Як би я не поважав президента федерації стрибків у воду Ігоря Лисова і тренера Тамару Токмачову, однак відсутність медалей на останніх Олімпіадах - це об’єктивна підстава для зміни головного тренера.

Тому підтверджую, що з січня новим головним тренером збірної зі стрибків у воду буде Ілля Кваша. Наш уславлений в минулому стрибун виграв конкурсний відбір і незважаючи на непорозуміння з федерацією, він все ж очолить збірну", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.

Коментарі ()