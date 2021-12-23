Міністр розповів фінансові витрати держави на спорт

Джерело - АСЖУ.

Держава виділяє кошти на спорт і сподівається не лише на результат, але й вимагає чіткої організації від федерацій.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"У 2021 році у нас був найбільший бюджет на спорт за весь час - 7.7 млрд гривень. Наступного року державне фінансування буде ще більшим - 8.2 млрд. Ми забезпечимо усіх необхідним наших олімпійців, паралімпійців, дефлімпійців і представників неолімпійських видів спорту. У 2022 році проводитимуть Всесвітні ігри (аналог Олімпіади для найпопулярніших неолімпійських видів спорту), на які ми вже вибороли 50 ліцензій. З моєї подачі 50 провідних представників неолімпійських видів отримуватимуть стипендії. Тож чекаємо на медалі. З іншого боку, ми чекаємо більш професіональної роботи від федерацій. Держава виділяє кошти і сподівається не лише на результат, але й вимагає чіткої організації. З огляду на непорозуміння в Токіо з нашою легкоатлеткою Мариною Килипко (вона вважала, що втратила медаль через те, що на Ігри не взяли її тренера), відтепер Міністерство контролюватиме усі списки з тренерами, помічниками і сервісерами на Олімпіаді-2022. Як бачимо, дрібниць тут не буває", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.