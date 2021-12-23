Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році
Вчора 21:55 415
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
Сьогодні 19:10 93
Швед отримав струс мозку в матчі Кубка Бельгії
Сьогодні 16:34 210
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
Сьогодні 15:36 189
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 15:17 1876
Гутцайт: Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре
Сьогодні 14:14 223
Збірна України зберегла 25 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 13:27 384
УПЛ затвердила дату поновлення чемпіонату
Сьогодні 11:11 469
Швед знепритомнів у матчі Кубка Бельгії
Сьогодні 10:43 830
Поворознюк: Інгулець веде переговори з Динамо
Сьогодні 09:29 1625
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гутцайт: Чекаємо більш професіональної роботи від федерацій

Сьогодні 18:47 98 0
Міністр розповів фінансові витрати держави на спорт
Гутцайт: Чекаємо більш професіональної роботи від федерацій
#Гутцайт

Джерело - АСЖУ.

Держава виділяє кошти на спорт і сподівається не лише на результат, але й вимагає чіткої організації від федерацій. 

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"У 2021 році у нас був найбільший бюджет на спорт за весь час - 7.7 млрд гривень. Наступного року державне фінансування буде ще більшим - 8.2 млрд. Ми забезпечимо усіх необхідним наших олімпійців, паралімпійців, дефлімпійців і представників неолімпійських видів спорту. У 2022 році проводитимуть Всесвітні ігри (аналог Олімпіади для найпопулярніших неолімпійських видів спорту), на які ми вже вибороли 50 ліцензій. З моєї подачі 50 провідних представників неолімпійських видів отримуватимуть стипендії. Тож чекаємо на медалі.

З іншого боку, ми чекаємо більш професіональної роботи від федерацій. Держава виділяє кошти і сподівається не лише на результат, але й вимагає чіткої організації. З огляду на непорозуміння в Токіо з нашою легкоатлеткою Мариною Килипко (вона вважала, що втратила медаль через те, що на Ігри не взяли її тренера), відтепер Міністерство контролюватиме усі списки з тренерами, помічниками і сервісерами на Олімпіаді-2022. Як бачимо, дрібниць тут не буває", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.

Коментарі ()