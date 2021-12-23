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Гутцайт: Головним для нас є будівництво нових центрів зимових видів спорту

Сьогодні 17:11 179 0
Міністр розповів про можливість проведення зимової Олімпіади
Гутцайт: Головним для нас є будівництво нових центрів зимових видів спорту
#Гутцайт

Джерело - АСЖУ.

В Україні не буде зимового спорту без нових центрів підготовки.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ми підтримали ініціативу Президента підготувати заявку України на проведення зимової Олімпіади, бо розуміємо, що у нас не буде зимового спорту без нових центрів підготовки. Ви ж розумієте, що зимові Ігри - це не самоціль. Головне - це нові центри зимових видів спорту. Будуть вони - будуть нові спортсмени високо рівня, нові олімпійські ліцензії і медалі.

Півроку тому ми почали роботу над нашою олімпійською мрією. Нашу ідею підтримав МОК і особисто президент організації Томас Бах. Ми з головою НОК України Сергієм Бубкою їздили в Лозанну в штаб-квартиру МОК, де нам пообіцяли усіляку підтримку і допомогу. Тож робота йде. Плани у нас амбітні", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.

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