Гутцайт: Ми хочемо проводити в Україні змагання найвищого рівня

Усі нові спортивні об’єкти в Україні відповідатимуть міжнародним стандартам.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Хочу одразу сказати, що стільки скільки зараз в Україні будується спортивних об’єктів - не будувалось ніколи. Але це справа не одного року. Про рівень нашої інфраструктури ми будемо говорити за кілька років. Давайте зачекаємо до 2028 року - тоді і оцінимо наш рівень.

Усі нові спортивні об’єкти в Україні відповідатимуть міжнародним стандартам. Це вимога часу і необхідна складова подальшого їх використання. Адже ми хочемо проводити в Україні змагання найвищого рівня. 28 грудня я відкриватиму нову льодову арену в Мелітополі. На черзі басейн за олімпійськими стандартами в Маріуполі і Полтаві, нові Палаци спорту в Тернополі, Рівному, Бучі, нові об’єкти на нашій олімпійській базі в Конча-Заспі. Досі пам’ятаю, як фехтувальники готувалися до Ігор то в їдальні, то в актовому залі. А сьогодні у них є спеціально обладнаний зал з доріжками", - зазначив Гутцайт.