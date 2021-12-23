Джерело - sport-kr.com.ua.
24 грудня у Кропивницькому у залі Енергоспорт стартує благодійний турнір з футзалу Кубок Сила і Честь сезону 2021 року.
Про це повідомляє портал Спортивна Кіровоградщина.
Участь в турнірі візьмуть 12 футзальних колективів, сформованих з гравців, як аматорів, так і професіоналів. Планується, що на турнір приїде головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.
Нагадаємо учасники боротимуться три дні за призовий фонд в розмірі 120 тис. грн. загалом. Всі бажаючі та не байдужі можуть на протягом трьох днів долучитися до збору коштів на лікування Олександрові Кочурі.
Олександр Кочура - відомий у минулому кропивницький футболіст. Олександр - рекордсмен за забитими м’ячами в національних чемпіонатах України та двічі в сезонах 2010/11 та 2011/12 роках ставав найкращим бомбардиром кропивницької Зірки. Усього за кропивничан Олександр провів 150 матчів і забив 41 гол. Кочура є найкращим бомбардиром Зірки за роки незалежної України. Нині Кочура працює у тренерському штабі ФК Зірка та має тренерську ліцензію B.
25 грудня, на другий ігровий день, о 16:00 відбудеться аукціон з цінних лотів, всі виручені кошти будуть передані Олександрові Кочурі на лікування. Запрошуємо всіх взяти участь та внести свою частинку допомоги.
Згідно з результатами жеребкування сформувалися наступні групи:
Група А: Вікторія, Енерго, Збірна України серед ветеранів
Група В: Відіван, ФК 2005, Орлівка
Група С: СК27, Арсенал-Авангард, СІЧ
Група D: Рятівник, Автолокомотив, Фаворит
Календар матчів турніру:
Груповий етап
24 грудня (п’ятниця)
14:00. Арсенал-Авангард - СІЧ
15:00. Енерго - Збірна України серед ветеранів
16:00. СІЧ - СК27
17:00. Збірна України серед ветеранів - Вікторія
18:00. ФК 2005 - Орлівка
19:00. Автолокомотив - Фаворит
20:00. Орлівка - Відіван
21:00. Рятівник - Автолокомотив
25 грудня (субота)
12:00. Вікторія - Енерго
13:00. Відіван - ФК 2005
14:00. СК 27 - Арсенал-Авангард
15:00. Фаворит - Рятівник
16:00. Благодійний аукціон
Матчі плей-оф
Чвертьфінали
16:30. Пара 1: 1А - 2С
17:30. Пара 2: 2А - 1С
18:30. Пара 3: 1В - 2D
19:30. Пара 3: 2В - 1D
26 грудня (неділя)
Півфінали
10:00. Переможець пари 1 - переможець пари 4
11:00. Переможець пари 2 - переможець пари 3
12:00. Матч за третє місце
13:00. Фінал