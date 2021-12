Учасник Олімпіади-2016 помер у віці 32 років

Учасник Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро бразильський стрибун у воду Ян Матос помер на 33-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Бразилії.

Бразильського спортсмена було госпіталізовано наприкінці жовтня з інфекцією горла. Бактерії потрапили у стравохід, а потім у легені, спричинивши серйозні ускладнення.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.



Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2