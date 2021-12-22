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Учасник Олімпіади-2016 помер у віці 32 років

Сьогодні 18:25 228 0
Спортсмена було госпіталізовано наприкінці жовтня з інфекцією горла
Учасник Олімпіади-2016 помер у віці 32 років
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Учасник Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро бразильський стрибун у воду Ян Матос помер на 33-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Бразилії.

Бразильського спортсмена було госпіталізовано наприкінці жовтня з інфекцією горла. Бактерії потрапили у стравохід, а потім у легені, спричинивши серйозні ускладнення.

На Олімпіаді Матос посів восьме місце у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна. У 2015 році він виступав на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Казані.

Матос був одним із перших спортсменів у Бразилії, який зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Він здійснив камінг-аут у 2014 році.

Нагадаємо, у грудні цього року помер легендарний суперфан Динамо Парамон.

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