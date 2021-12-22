Южненська волейбольна жіноча команда Хімік три місяці не отримує заробітну плату.

Про це заявив головний тренер команди Євген Ніколаєв.

"Останні три місяці із заводською частиною у нас виявилися якісь проблеми. Вони пов'язані з економічними труднощами для підприємства. До нас доходять чутки, що ніхто не збирається ховати все це, ні волейбол, ні баскетбол, ні спорт, комплекс теж спільними зусиллями відстояли. Але насправді три місяці немає фінансування. Ми дивимося хоч би на зарплатні проєкти. Досить важко пояснити, чому начебто й не кажуть, що не фінансуватимуть, але при цьому з фінансуванням є перебої.

Ситуація підходить до того, що якщо все так і продовжиться, то із січня можна закривати цей проєкт, який працював 25 років у Южному", - зазначив Ніколаєв.