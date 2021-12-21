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Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами

Сьогодні 15:30 321 0
Харлан прокоментувала спільні фото з російськими спортсменами
Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами
#Харлан

Джерело - Чемпіон.

Спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватись із росіянами.

Про це розповіла фехтувальниця Ольга Харлан YouTube-канал DOROTYE.

"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити", - сказала Харлан.

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