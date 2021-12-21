Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами

Спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватись із росіянами.

Про це розповіла фехтувальниця Ольга Харлан YouTube-канал DOROTYE.

"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити", - сказала Харлан.