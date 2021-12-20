Харук здобув для України першу медаль сезону Кубка Європи зі сноубордингу

Збірна України завоювала першу медаль Кубка Європи зі сноубордингу в сезоні 2021/22.

У чеському Монінеці відбувся другий етап змагань, на якому українець Михайло Харук завоював срібну нагороду в паралельному слаломі зі сноубордингу.

Українець став другим серед понад 50 учасників, поступившись лише австрійцю Домініку Бурґшталлеру. Бронзу виборов швейцарець Себастьян Шулер.

Це друга медаль Харука на рівні Кубка Європи. Востаннє він був у призах у березні 2020 року в грузинському Ґудаурі, де став другим у паралельному гігантському слаломі.

Інший українець Василь Кашелюк посів у Монінеці восьме місце, Андрій Кабалюк – 13-те, Станіслав Гачак – 16-те, Нестор Білоус – 23-тє, Михайло Кабалюк – 24-те, Лерон Харченко – 26-те, Олександр Попадич – 37-ме.