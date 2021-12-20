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ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Людмила Лузан

Сьогодні 08:47 167 0
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Людмила Лузан
#Лузан

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

Трійку призерів у рейтингу найкращих українських атлетів 2021 року у зворотньому порядку відкриває мульти-медалістка Олімпіади в Токіо каноїстка Людмила Лузан. 

Взагалі, цього року Людмила здобула всі перемоги, про які можна лише мріяти. На чемпіонаті Європи у Познані вона поклала в свою скарбничку дві золоті (в одиночці та  двійці на 500 м), срібну (в одиночці на 200м) й бронзову (в двійці на 200 м) медалі, на Олімпійських іграх у Токіо – срібну (в двійці на 500 м) й бронзову (в одиночці на 200 м) нагороди, а на чемпіонаті світу в Копенгагені  усі три медалі здобула на дистанції 500 метрів: золоту (у двійці), срібну (в одиночці) та бронзову (у четвірці). Це неймовірний тріумф українського каное!

Звісно, особливий інтерес передусім до успіхів нашої талановитої атлетки у Токіо, адже каноїстки вийшли на олімпійський старт уперше в історії! Раніше вважалося, що це винятково чоловічий спорт. У фінальному заїзді на 200 м в каное-одиночці Людмила стартувала в компанії сильних суперниць на чолі з чемпіонками світу Невін Харрісон зі США і Лоранс Вінсент-Лапуан з Канади. І не розгубилася! Наша дебютантка здобула бронзову нагороду!

АСЖУ

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