Українці забили чотири сухі голи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу провела перший товариський поєдинок із командою Азербайджану у рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Зустріч завершилася упевненою перемогою українців.

19 грудня збірні України та Азербайджану проведуть ще одну контрольну зустріч. Початок о 16:00.

Контрольний матч

18 грудня

Азербайджан - Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Шотурма, 0:2 - 12 Зварич, 0:3 - 25 Фінео (автогол), 0:4 - 39 Білоцерківець

Азербайджан: Гусейнлі, Фарзалієв, Човдаров, Атаєв, Багіров - Кюрдов, Мамедов, Болінья, Фінео де Араужо, Вілела, Гало, Шожаї, Мехтізаде, Мікаїлов, Агалізаде.

Україна: Ципун, Корсун, Шотурма, Білоцерківець, Зварич - Савенко, Сухов, Малишко, Разуванов, Педяш, Лебідь, Сірий, Абакшин, Фаренюк, Радевич.

Нагадаємо, Ураган знищив АФФК Суми, Продексім здолав Кардинал у 15 турі Екстра-ліги.