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Льюїс нокаутував Докоса в першому раунді. Результати турніру UFC Vegas 45

Сьогодні 10:11 224 0
Два бої на турнірі завершилися рішенням суддів
Льюїс нокаутував Докоса в першому раунді. Результати турніру UFC Vegas 45
Фото Getty Images
#Докос, #Льюїс

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 18 на 19 грудня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 45.

У головній події цього вечора відбувся поєдинок важковаговиків Дерріка Льюїса (26-9) та Кріса Докоса (9-4). Перемогу здобув Льюїс, нокаутувавши суперника у першому раунді.

Результати турніру UFC Vegas 45:

Деррік Льюїс - Кріс Докос: Льюїс переміг нокаутом у першому раунді

Стівен Томпсон - Белал Мухаммад: перемога Мухаммада одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-26, 30-26)

Аманда Лемос (11-1-1) - Анджела Хілл (13-12): Лемос здобула перемогу роздільним рішенням суддів (28-29, 30-27, 29-28)

Рафаель Ассунсао (27-9) - Рікі Сімон (19-3): перемога Симона в нокауті у другому раунді

Дієго Феррейра (17-8) - Матеуш Гамрот (20-1): перемога Гамрота технічним нокаутом у другому раунді

Каб Свонсон (28-12) - Даррена Елкінса (26-10): перемога Свонсона технічним нокаутом у першому раунді.

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