Льюїс нокаутував Докоса в першому раунді. Результати турніру UFC Vegas 45

Джерело - Чемпіон.
У ніч із 18 на 19 грудня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 45.
У головній події цього вечора відбувся поєдинок важковаговиків Дерріка Льюїса (26-9) та Кріса Докоса (9-4). Перемогу здобув Льюїс, нокаутувавши суперника у першому раунді.
Результати турніру UFC Vegas 45:
Деррік Льюїс - Кріс Докос: Льюїс переміг нокаутом у першому раунді
Стівен Томпсон - Белал Мухаммад: перемога Мухаммада одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-26, 30-26)
Аманда Лемос (11-1-1) - Анджела Хілл (13-12): Лемос здобула перемогу роздільним рішенням суддів (28-29, 30-27, 29-28)
Рафаель Ассунсао (27-9) - Рікі Сімон (19-3): перемога Симона в нокауті у другому раунді
Дієго Феррейра (17-8) - Матеуш Гамрот (20-1): перемога Гамрота технічним нокаутом у другому раунді
Каб Свонсон (28-12) - Даррена Елкінса (26-10): перемога Свонсона технічним нокаутом у першому раунді.
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