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ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олена Костевич

Сьогодні 11:59 35 0
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олена Костевич
#Костевич

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

П’яте місце рейтингу Найкращих атлетів 2021 року - у спортсменки, яку, без жодних умовностей, можна назвати легендою українського спорту. Для досвідченої Олени Костевич Олімпійські Ігри у Токіо стали вже п’ятими у кар’єрі, а медаль, здобута на цих Іграх - четвертою. Харизматична стрілкиня є безперечною лідеркою українського кульової стрільби та кумиром уболівальників.

У 19 років виборола "золото" Олімпійських Ігор в Афінах-2004 у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. На Олімпіаду українка їхала вже у статусі фаворитки, адже на два роки раніше, у віці 17 років, Костевич встигла здобути титул чемпіонки світу у цьому виді стрілецької програми!

На Олімпіаді в Лондоні-2012 у неї -  дві "бронзи": у стрільбі  з пневматичного пістолета з 10 метрів та з пістолета з 25 метрів, а ще - два титули чемпіонки Європи (2015 та 2016 роки) і ще одне звання чемпіонки світу (2018). Загалом на цей час, 11 медалей континентальної першості і чотири - світової! Про олімпійські нагороди - мова окрема.

Олімпіада в Токіо для 36-річної Олени стала вже п’ятою. На ній спортсменка здобула свою 4-ту олімпійську медаль - у дебютній стрілецький вправі - "міксті". До цих Ігор українська пара Олена Костевич - Олег Омельчук підійшла в статусі чемпіонів Європи та призерів чемпіонату світу. У “бронзовому фіналі” наші стрільці перемогли титуловану команду з Сербії.

Завершився ж 2021 рік для Олени Костевич "золотом" Кубка президента ISSF - турніром для топ 12-найкращих стрільців світу за поточним рейтингом. 

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