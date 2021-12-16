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ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Анастасія Савчук і Марта Фєдіна

Сьогодні 14:06 95 0
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Анастасія Савчук і Марта Фєдіна
#Савчук, #Фєдіна

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

Сьоме місце у рейтингу ТОП-спортсменів 2021 року посідають дворазові бронзові призерки Олімпійських Ігор у Токіо, неперевершені грації Анастасія Савчук і Марта Фєдіна. 

Тернистий шлях до визнання 

В Україні останнім часом значно зросла кількість любителів синхронного плавання, яке з 2017 року офіційно перейменували в артистичне. Все завдяки багаточисельним звитягам наших чарівних “русалок” на багатьох престижних змаганнях. 

На Олімпійських іграх у Токіо українки були одними з головних претенденток на медалі, оскільки з останніх чемпіонатів світу з водних видів спорту неодмінно поверталися з нагородами. Однак у цьому виді спорту результати формують оцінки суддів, об’єктивність яких часто піддається сумнівам. 

Успіх всупереч прогнозам 

У синхронному плаванні на Олімпіаді-2020 розігрувалося два комплекти медалей – у змаганнях дуетів і гуртів. І в обох випадках букмекери ще до початку змагань вішали золоті та срібні нагороди відповідно на шиї представниць олімпійського комітету Росії і Китаю. 

А от в боротьбі за бронзові очікувалася хоч і невелика, але інтрига. На них претендували українки і японки. Причому більшість експертів віддавали перевагу останнім, аргументувавши це в першу чергу тим, що служителі Феміди зазвичай “тягнуть за вуха” господарок змагань. 

“Бронзовий” дубль і “золоті” перспективи 

Та Анастасія Савчук і Марта Фєдіна своїм ідеальним виступом не дали суддям жодного приводу для низьких оцінок. Наші співвітчизниці стали бронзовими призерками у дуеті, здобувши для України першу в історії медаль у цьому виді спорту. 

На цьому наші красуні не зупинилися. Савчук та Марта Фєдіна виграли ще одну “бронзу” у групових вправах, де їхній успіх окрилив інших дівчат і допоміг показати ще один чудовий виступ. Разом з Анастасією та Мартою на п’єдестал пошани піднялися також Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік і Аліна Шинкаренко. 

Можна не сумніватися в тому, що це – лише початок. На наступній Олімпіаді українки штурмуватимуть нову вершину. Тому не дивуйтеся, якщо за три роки у Парижі наш гімн лунатиме значно частіше, адже як мінімум в артистичному плаванні для цього є всі передумови.

АСЖУ

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