ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Еліна Світоліна

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації. Восьме місце у рейтингу посідає бронзова призерка Олімпійських Ігор у Токіо, одна з найстабільніших тенісисток у світі за останні роки – Еліна Світоліна.

Невдалий старт сезону

Теніс – один з небагатьох видів спорту, де медаль Олімпійських ігор не є найзаповітнішою мрією для більшості атлетів. Майже кожен бажає виграти хоча б один з турнірів серії Grand Slam, а в ідеалі – всі чотири.

27-річна українка Еліна Світоліна вже тривалий час входить до когорти топових тенісисток і є однією з головних претенденток на перемогу в майже кожному турнірі, де бере участь. Однак пройти шлях до фіналу на “Шоломах” їй поки жодного разу не вдалося.

До Олімпіади у Токіо, яка була для Еліни однією з головних цілей на сезон, вона підходила без великих тріумфів. На той момент Світоліна не мала жодного трофея у 2021 році, хоча раніше в першій частині сезону майже завжди вигравала престижні турніри WTA.

Втілення мрії

Незадовго до Ігор Еліна зіграла весілля з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Можливо, ця знакова подія в житті додала українці віри у власні сили. Підтримка багатомільйонної армії вболівальників з усього світу, а також Гаеля, який зазнав фіаско на старті Олімпіади й дивився матчі своєї дружини на трибунах, допомогли Світоліній виграти чотири матчі поспіль і дійти до півфіналу.

Ще одна перемога гарантувала б Еліні як мінімум срібну нагороду, однак вона не впоралася з чешкою Маркетою Вондроушовою. Тому заключний поєдинок у Токіо проходив під гаслом “пан або пропав”. Перший сет казахстанська спортсменка Олена Рибакіна виграла у Світоліної майже всуху. Та потім, коли багато хто був впевнений у поразці українки, вона зробила камбек на тайбрейку в другому сеті й перевела гру у вирішальну партію, де зуміла дотиснути опонентку.

Історичний успіх для України

Бронзова медаль Олімпіади стала головною звитягою Еліни у сезоні, а також найкращим досягненням в історії українського тенісу на Олімпійських іграх. І хоча у листопаді Світоліна вперше з травня 2017 року вилетіла з топ-10 рейтингу WTA, назвати минулий рік для неї провальним язик не повертається. Тим паче, в кінці серпня ще була перемога на турнірі у Чикаго.

Віримо, що наступного року одна з найстабільніших тенісисток останніх років знову зможе зіграти на Підсумковому турнірі, а також втілить в життя ще одну заповітну мрію – перемогу на “Шоломі”. Єліна має всі необхідні якості для підкорення нових вершин.

Фото: Getty Images

АСЖУ