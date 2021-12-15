Іранська гандболістка безслідно зникла під час чемпіонату світу

Це вже не перший подібний випадок на цьому турнірі

Гандболістка збірної Ірану Шагає Бапірі зникла безвісти під час Чемпіонату світу в Іспанії.

Про це повідомляє TV2.

14 грудня 30-річна спортсменка пішла з готелю у невідомому напрямку та безслідно зникла. Відтоді на зв'язок вона виходити також перестала.

Інформацію про зникнення Бапірі підтвердили у Міжнародній федерації гандболу. Представники оргкомітету Чемпіонату світу заявили, що вже звернулися до поліції.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок на цьому турнірі. 8 грудня зникли чотири гандболістки збірної Камеруну. Спортсменки не з'явилися для проходження тестування на коронавірус. Востаннє їх бачили увечері 7 грудня, коли вони від'їжджали на таксі від готелю.