Іранська гандболістка безслідно зникла під час чемпіонату світу

Джерело - tsn.ua.
Гандболістка збірної Ірану Шагає Бапірі зникла безвісти під час Чемпіонату світу в Іспанії.
Про це повідомляє TV2.
14 грудня 30-річна спортсменка пішла з готелю у невідомому напрямку та безслідно зникла. Відтоді на зв'язок вона виходити також перестала.
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Інформацію про зникнення Бапірі підтвердили у Міжнародній федерації гандболу. Представники оргкомітету Чемпіонату світу заявили, що вже звернулися до поліції.
Зазначимо, що це не перший подібний випадок на цьому турнірі. 8 грудня зникли чотири гандболістки збірної Камеруну. Спортсменки не з'явилися для проходження тестування на коронавірус. Востаннє їх бачили увечері 7 грудня, коли вони від'їжджали на таксі від готелю.