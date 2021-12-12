Епіцентр-Подоляни та Барком-Кажани здобули перемоги. Результати матчів чоловічої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Чемпіонат України з волейболу. Суперліга
Чоловіки
6 тур
10 грудня
Житичі-Поліський національний - Юракадемія 2:3 (26:28, 25:16, 23:25, 25:20, 13:15)
ВК МХП-Вінниця - Дніпро 1:3 (22:25, 17:25, 25:20, 25:27)
11 грудня
Юракадемія - ВК МХП-Вінниця 3:0 (25:23, 38:36, 25:21)
Дніпро - Житичі-Поліський національний 0:3 (29:31, 21:25, 23:25)
Решетилівка - Барком-Кажани 1:3 (11:25, 25:23, 17:25, 24:26)
Буревісник-ШВСМ - Епіцентр-Подоляни 0:3 (14:25, 16:25, 10:25)
12 грудня
Барком-Кажани - Буревісник-ШВСМ 3:0 (25:13, 25:15, 25:20)
Епіцентр-Подоляни - Решетилівка 3:2 (21:25, 25:20, 37:35, 23:25, 15:8)
Турнірна таблиця: