Ураган знищив АФФК Суми, Продексім здолав Кардинал. Результати матчів 15 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 15-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.
Продексім (Херсон) - Кардинал (Рівне) 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Білоцерківець, 1:1 - 8 Кравчук, 2:1 - 11 Кравцов, 3:1 - 27 Роза, 3:2 - 37 Новак
Сокіл (Хмельницький) - Енергія (Львів) 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Гуцуляк, 1:1 - 13 Ковальчук, 2:1 - 29 Абзалов, 2:2 - 34 Ковальчук, 2:3 - 38 Когут
Моноліт (Харків) - Де ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 8:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 11 Овсянніков, 2:0 - 16 Зміївський, 3:0 - 20 Овсянніков, 4:0 - 30 Моспан, 5:0 - 33 Рибак, 6:0 - 35 Байцур, 7:0 - 37 Зміївський, 8:0 - 40 Калашник
Ураган (Івано-Франківськ) - АФФК Суми (Суми) 6:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Фаренюк, 1:1 - 11 Сметаненко, 2:1 - 16 Фаренюк, 3:1 - 21 Фаренюк, 4:1 - 28 Фаренюк, 5:1 - 29 Абакшин, 6:1 - 36 Онуфрак
Турнірна таблиця: