Українська важкоатлетка Гангур - чемпіонка світу у ривку

Третя медаль для України на чемпіонаті світу у Ташкенті

Джерело - Чемпіон.

Українська важкоатлетка Марія Гангур, що виступає у ваговій категорії до 59 кілограмів, стає чемпіонкою світу у ривку з результатом 101 кілограм.

Про це повідомляє НОК України.

Всі три спроби у ривку для Марії Гангур були чистими. І саме у третій спробі вона взяла вагу в 101 кілограм. Лише дві спортсменки хотіли повторити чи перевершити цю вагу, але не змогли.

У двоборстві Гангур не зуміла, зупинившись за крок від п'єдесталу. Вона набрала у підсумку 215 кілограмів.

Раніше, Самуляк здобула для України перші медалі чемпіонату світу з важкої атлетики.